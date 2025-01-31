Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “İlçemizi daha yaşanabilir ve ticari hacmi daha da yüksek bir kent haline getirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kale Mahallesi’nde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Sabah namazı sonrasında gerçekleşen programda Başkan Kurnaz, vatandaşların ve esnafların talep, öneri ve şikayetlerini dinledi.

İlçedeki ekonomik faaliyetlerin daha da gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Kurnaz, “İlkadım’ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için vatandaşlarımızın ve esnafımızın görüşleri bizler için çok önemli. Hemşehrilerimizle iç içe olmaya, onların taleplerini dinlemeye ve çözümler üretmeye devam ediyoruz. Kale Mahallemiz ilçemizin önemli ticaret merkezlerinden birisi ve bu noktada bizler de yerel ticaretin daha da geliştirilmesi ve büyümesi için gerekli tüm adımları atacağız. Birlik ve beraberliğimiz İlkadım’a olan hizmet aşkımızı daha da güçlendiriyor. Bizler de ilçemizi daha yaşanabilir ve ticari hacmi daha da yüksek bir kent haline getirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.