Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kentsel dönüşüm kapsamında olması nedeniyle doğalgaz alamayan Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerine doğalgaz müjdesi verdi. Kurnaz, mart ayı meclis toplantısında alacakları karar sonrası iki mahallenin doğalgaza kavuşacağını söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı 1. Oturumu, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleşti. Gündeme alınan toplam 6 maddenin komisyonlara havale edildiği toplantıda Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahalle sakinlerine müjde veren Başkan Kurnaz, doğalgaz şirketi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla görüştüklerini, Mart meclisinde 2025 programına alınacak doğalgaz yatırımı ile 2 mahalleye doğalgaz vereceklerini ifade etti. Başkan Kurnaz, Hastanebaşı ve Kökçüoğlu’nda verilecek doğalgazın kentsel dönüşüme olumsuz etkisi olmayacağını vurguladı.

"Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahalleleri doğalgaza kavuşuyor"

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) ve kendi yaptıkları çalışmalarda mahalle sakinlerinin en büyük isteklerinin doğalgaz olduğunu hatırlatan Başkan Kurnaz, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımız SBB öncülüğünde devam ediyor. Şu anda Anadolu, Zeytinlik ve Kadıköy Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Haziran’da bu çalışmayı bitirip, Kadıköy’de bir ofis kuracaklar. Vatandaşla anlaşarak bu bölgede kentsel dönüşüm başlayacak. Anadolu, Zeytinlik ve Kadıköy riskli alan olması nedeniyle bir an önce dönüşecek. Bu program yapıldı ve çalışılıyor. Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerimizde vatandaşın en büyük sıkıntısı doğalgaz olmaması. Bugün girip orada kentsel dönüşüm yapamayacağımıza göre çünkü 5 mahallenin toplamı 14 binin üzerinde konut yapıyor. Biz de riskli 3 mahallede kentsel dönüşüm çalışması yapılırken Hastanebaşı ve Kökçüoğlu’nun doğalgaz ihtiyacını karşılayalım istedik. SBB bu 2 mahallede anket çalışması yaptı. Ankette doğalgaz talebi ön plana çıktı. Biz de sonrasında Hastanebaşı ve Kökçüoğlu’na giderek vatandaş ile görüştük. Vatandaşlar doğalgaz istiyor. Bunun çalışmasını yaptık. Gaz şirketi ve bakanlık ile görüştük. Bakanlığın desteği ile gerekli planlamayı yapıyoruz. Muhtarlardan vatandaşların talep ettiğini beyan eden bir çalışma yapıp bu ay içerisinde bize getirmelerini istedik. Bu mart ayı meclisinde doğalgaz meselesini gündeme getireceğiz. Meclis kararı ile Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerimize doğalgaz gelmesi için 2025 programına da aldıracağız. Bu kararı aldıktan sonra hızlı bir şekilde bu vatandaşlarımıza doğalgazı buluşturacağız" dedi.

"Doğalgaz, kentsel dönüşüme engel olmayacak"

Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerine verilecek doğalgazın oradaki kentsel dönüşüme engel olmayacağının altını çizen Kurnaz, "Doğalgazı vermek ile kentsel dönüşümden vazgeçmiş mi oluyoruz? Tabii ki hayır. Hastanebaşı ve Kökçüoğlu’nda emsal 4 plan yapılmıştı. Bu plan devam edecek. Daha önce bu 2 mahallede yapılan imar çalışması ile ilgili mahkeme kararına istinaden bazı değişiklikler de yapılacak. Adalar daha ufaltılacak. Dolayısıyla vatandaş orada bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunda doğalgazın olmasının ona bir engeli kalmayacak. ‘Biz oraya doğalgaz verdik, dönüşümden vazgeçiyoruz’ asla olmayacak. Mahalleleri gezdiğimizdeki buradaki insanların birinci talebi doğalgaz. Dolayısıyla vatandaşlarımıza eziyet etmenin bir manası yok. Biz doğalgazı vereceğiz, sonra imkanlar dahilinde dönüşme gerçekleşeceği zaman da bunun önünde bir engel olmayacak" diye konuştu.