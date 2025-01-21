Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, düğün salonlarına artan taleple birlikte ücretsiz düğün salonları için de başvuruların alınmaya devam edildiğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların en mutlu anlarında yanlarında olmanın belediye olarak en önemli önceliklerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Kurnaz, “Düğün, nişan, sünnet gibi hayatımızın en önemli ve özel anlarını daha anlamlı kılmak adına belediyemize ait düğün salonlarımızla halkımıza destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Modern, şık ve konforlu düğün salonlarımız, İlkadım halkı tarafından büyük bir ilgi görüyor. 2025 yılı için yapılan rezervasyonların şimdiden yüzde 50’yi aşması, hizmetlerimizin halkımız tarafından takdir edildiğinin en güzel göstergesidir. Bunun yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde ücretsiz düğün salonu hizmetimizi de sürdürüyoruz. Maddi imkânları kısıtlı olan hemşehrilerimiz, bu hizmetten faydalanmak için belediyemize başvuruda bulunabiliyor. Bu konuda başvuruları titizlikle değerlendiriyor ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oluyoruz. Ayrıca, düğün salonlarımız sadece uygun fiyatlarıyla değil, sunduğu modern donanımları ve estetik tasarımlarıyla da fark oluşturuyor. İklimlendirme sistemlerinden geniş otopark alanlarına kadar her türlü detay düşünüldü. Vatandaşlarımızın bu salonlarda hem ekonomik hem de yüksek kaliteli hizmet almasını sağlamak bizim öncelikli görevimizdir. Bundan sonraki süreçte, mevcut düğün salonlarımızı daha da geliştirerek ve yeni projelerle destekleyerek İlkadım halkının memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte İlkadım’da hayatı güzelleştirecek her hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.