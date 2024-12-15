Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçenin fiziki değişim ve gelişiminin dışında İlkadım’ı göç veren bir ilçe değil, göç alan bir ilçe haline getirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım’la alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kurnaz, "Halkımızdan aldığımız güçle İlkadım’da yeni başarılara birlikte imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik veya sosyal nedenlerle ilçe dışına göçmeyi düşünmediği ve refah seviyesi yüksek bir kent olmayı hedefliyor ve bu yolda adımlarımızı hızlandırıyoruz. İlkadım ilçemizde yaşayan ilçe halkının turizmden, ticarete, spordan, sanata kadar birçok alanda öncü olmasını hedefliyoruz. Turizm başta olmak üzere istihdamda da ön sıralarda yer aldığı yeni yatırımların kapılarının aralandığı ilçe olma yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda zenginlikleri, beşeri sermayesi ve yetişmiş insan gücünü içinde barındıran İlkadım’da dostluk ve sevginin ön planda olacağı bir ilçe inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Odağında insan olan projelere hayat veriyoruz"

Göreve geldiği andan itibaren ilk olarak insan odaklı sosyal projeleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan İhsan Kurnaz, "İlk hayata geçirdiğimiz ve planlamalarına başladığımız projelerimiz sosyal projeler oldu. Dar gelirli ailelerimiz için ücretsiz düğün salonu projemiz çok ilgi gördü. Birçok kamu kurumu ile iş birliği yaparak kısa zamanda çocuk ve gençlerimiz için sosyal projeleri başlattık. Hemen ardından huzur konağı projemizi başlatarak büyüklerimizin duasını aldık. Bunun gibi birçok projede de planlama ve uygulama aşamasındayız. İlçenin fiziki değişim ve gelişiminin dışında İlkadım’ı göç veren bir ilçe değil göç alan bir ilçe haline getirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlçemizde sosyal, kültürel ve ticari altyapıyı güçlendirerek çevremizden nüfus hareketliliği sağlayacak yatırımları destekliyoruz. Kısaca, önümüzdeki dönem içerisinde odağı insan olan projelerimizi hayata geçirmeye devam ederek Karadeniz’in en modern ilçesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Biçtiğimiz bu kimlik ile İlkadım, bölgesinde öncü şehir vizyonu ile her bakımdan adından söz ettiren bir ilçe olacak" ifadelerini kullandı.