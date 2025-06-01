SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yoğun bir eğitim dönemi geçiren İlkadım Belediyesi Etüt ve Eğitim Merkezi (İLKEM) öğrencileriyle motivasyon etkinliğinde buluştu. Başkan Kurnaz, "Evlatlarımızın başarısı, bizim için en büyük ödül" dedi.

İlkadım Belediyesi, alanında uzman eğitmenlerle 2024-2025 eğitim yılında LGS ve YKS hazırlık kurslarıyla gençleri sınavlara hazırlıyor. Derebahçe, Kılıçdede, Yaşardoğu ve Kadifekale olmak üzere 4 şubede görev yapan 33 uzman eğitmenle hizmet veren İLKEM, bu eğitim döneminde LGS’ye hazırlanan 230 ve YKS’ye hazırlanan 210 olmak üzere toplam 440 öğrenciyi sınavlara hazırladı. İlkadım Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İLKEM’de LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Batı Park’ta düzenlenen piknik etkinliğiyle yılın yorgunluğunu attı.

"Evlatlarımızın başarısı, bizim için en büyük ödül"

Motivasyon etkinliğinde öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Çocuklarımızın eğitimi için tüm çabamızla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Belediye olarak birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Bu hizmetler içinde çocuk ve gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz. Evlatlarımızın başarısı, bizim için en büyük ödül. Bu nedenle kendi bünyemize aldığımız alanında uzman eğitmenlerimizle öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyoruz. Yoğun bir tempo ile sınav hazırlıklarını sürdüren öğrencilerimizle bu etkinlikte bir araya gelmek, stres atmalarını sağlamak ve motivasyonlarını artırmak bizler için de mutluluk verici. Liselere Giriş Sınavı 15 Haziran’da yapılacak. Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarının ilk olan TYT 21 Haziran’da ve AYT ise 22 Haziran’da gerçekleşecek. Bu sınavlara girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.