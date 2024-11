Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, göreve geldikleri ilk 6 aylık süreçte 250 milyon TL borç ödediklerini belirterek, “Hedefim borçsuz belediye” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 180 günlük hizmet ve icraatlarını kamuoyuna duyurmak için İhlamur Kafe’de basın buluşması düzenledi. 6 aylık süreçte mali tabloda büyük bir iyileşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan İhsan Kurnaz, 850 milyon TL borçla devraldıkları belediyeyi ek bir borca sokmadan 250 milyon TL borç ödediklerinin altını çizdi. Kurnaz, belediyenin sırtında yük olan ve aylık gecikme faizi 10 milyon TL’yi geçen SGK borçlarını kapatmak için ise arsa takası teklif ettiklerini açıkladı.

“Borçsuz belediye”

Borçsuz bir belediye için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “6 ayda bugün itibarıyla yaklaşık 100 milyon TL’lik çekimizi ödedik. 1 TL çek borcumuz yok. Daha önce kullanılan 49 milyon TL kredi borcu ödedik. Yaklaşık 22 milyon TL SGK borcu ödedik. 17 milyon TL vergi dairesine borç ödedik. Total olarak yaklaşık 250 milyon TL’ye yakın mevcut borcumuzdan azalttık. Belediyeyi 850 milyon TL borçla devralmıştık. 80 milyon TL de asfalt için kredi geçirmiştik ama kullanmadık. Kendi imkanımızla yapıyoruz. 200 milyon TL de araçlar için almıştık. Kredi kullandık ama kredinin tek lirası araçların dışına gitmedi. 115 milyon TL civarında araçların parasını bankaya, Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) yatırdık. Kalan parayı da eksik ihtiyaçlar olacak diye kullanmadık, duruyor. Biz mevcut eski borcun üzerine 1 TL borç koymadan yaklaşık 250 milyon TL’ye yakın borcumuzu azalttık. Hedefim, Allah nasip ederse 6 ay içerisinde borçsuz belediye. Vergi dairesine borcu hallettik. En büyük borcumuz SGK’ya yaklaşık 358 milyon TL. Her ay da 7-8 milyon TL zam geliyor. 100 milyon TL’si yapılandırılmış ve ödüyoruz. Her ay 2,3 milyon TL’yi 2027’ye kadar ödeyeceğiz. Kalan borcu 250 milyon TL civarında tasfiye için çalışacağız. Bu borcu ödemezsek yıllık 130 milyon TL gecikme zammı gelecek. Bundan kurtulmak için kullanmadığımız arsalarımız var. Bunları takas yoluyla SGK’ya verelim, kurtulalım istedik. Meclisten geçirip, kuruma gönderdik. Şu anda kurum bunlarla ilgili çalışmayı yapıyor, yakın zamanda SGK borcunu da sıfırlayıp, bu yükü İlkadımlı hemşehrilerimizin sırtından alacağız. Aylık sigorta primimiz 10 milyon TL. O kadar gecikme zammı yiyoruz şu anda. Bundan kurtulduğumuzda yüklendiğimiz gecikme zammı ile primleri ödeme şansımız olacak. O yüzden çok önemli. Bunu da halledince belediyemizin sırtında borç yükü neredeyse kalmayacak. Piyasa biraz borcumuz kaldı. 40 küsur milyon TL civarındaki borcu da kısa sürede kapatacağız. Ondan sonra da güçlü bir belediye olarak yapacağımız hizmetleri yağacağız” diye konuştu.

“Ot biçme işi bile bugüne kadar ihale ile yapılmış”

Devraldıkları belediyede işçilerin kalifiye olmamasından yakınan Başkan Kurnaz, “Bu dönem borçları toparladıktan sonra önümüzdeki dönem seçimden önce yapmak istediğimiz projeleri birer birer hayata geçirmek istiyoruz. Bu dönemde hızlı bir şekilde parklarımızı yeniledik. Eskiyen 61 parkımızı yeniledik. 264 bin m2 ot biçmişiz. Bunu neden söylüyorum. Ot biçme işini bile bugüne kadar ihale ile yapmışız. Milyonlarca m2 ot biçmişiz diye faturalar kesilmiş ve bu paralar ödenmiş. Milyonlarca TL. Biz kendimiz yaptık. Belki biraz zorlandık, niye? Personel o kadar vasıfsız ve plansız alınmış ki temizliğe gönderecek adam bulmakta zorlandık. Ot biçecek adam bulamadık. Ot makinesini kullanacak adam bulamadık. Bin 150 işçide yeterince kamyon şoförü yok. Böyle plansız, maalesef vasıfsız bir personel yapısı oluşturulmuş. Yapacak bir şey yok. Biz söz verdik kimsenin ekmeği ile oynamayacağız diye. Tek şart çalışmak kaydıyla dedik. Tüm İlkadım’da park, bahçeler, yollar, sahipsiz arsaların tüm otlarını kendi imkanlarımızla temizledik. Önümüzdeki yıllarda güzel projeleri hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“Maaşlar 1 dakika aksamadan hesaba yatırılıyor”

Görev süreleri boyunca çalışanların maaşlarında 1 dakikalık aksama olmadığına dikkat çeken Kurnaz, “Gelir gelmez 61 mahallemizde çalışmalara başladık. Kısa sürede ödenmesi gereken borçları ödemek hem de hizmet aksamasın istedik. Bugüne kadar da maaşlarımızı ayın 14’ü gece 00.00’da hesaplara yatırdık. 1 dakika aksamadan bunu yaptık. Göreve geldiğimde mali tabloyu incelediğimde ‘eyvah’ demiştim ama hamdolsun bugünlere kadar birçok sıkıntıyı hallederek gelebildik” ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki dönemde bir inşaat şirketi kuracağız"

Samsun Büyükşehir Belediyesi gibi kendilerinin de inşaat şirketi kuracaklarını açıklayan Kurnaz, “15 gün önce Samsun Büyükşehir Belediyesi ile toplantı yaptık. Ana konumuz da kentsel dönüşümdü. Kentsel dönüşümde 2 ana problemimiz var. Birincisi riskli alan ilan edilen alanlar. İkincisi ise riskli alan ilan edilmeyip ama kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan mahalleler. Riskli alan ilan edilenler Zeytinlik, Anadolu ve Kadıköy Mahalleleri. Bu 3 mahallemiz riski alan ilan edilmiş. Bakanlık bunu onaylamış, projeleri imzalanmış. Bunlarla ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi bir çalışma yapıyor, biz de yardımcı oluyoruz. Bizim için daha önemli 2 mahalle var. Biri Hastanebaşı diğeri de Kökçüoğlu Mahallesi. Bu 2 mahallenin çoğunda doğalgaz yok. Önce doğalgazı vermek için formül arıyoruz. Doğalgazı verdikten sonra bu 2 mahallemizde Samsun Büyükşehir Belediyesi inşaat şirketi kurdu. Kentsel dönüşümde kullanmak üzere. Biz de önümüzdeki dönemde inşallah bir inşaat şirketi kuracağız. Emlak Konut ile birlikte Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallesi’nde problemleri çözmeye gayret ediyoruz. Şu anda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile alakalı Hastanebaşı ve Kökçüoğlu ile ilgili çalışıyoruz. Ona da yakın bir zamanda bir rota çizip başlamış olacağız. Öncelik bir doğalgazı vatandaşımızla buluşturmak. İlk hedefimiz o” açıklamasında bulundu.

“Temizlik işini kendi imkanlarımızla yapacağız”

Satın aldıkları araçlar sayesinde 5 yılda 1 milyar TL ödemekten kurtulduklarını ifade eden Kurnaz, ayrıca şunları söyledi:

“Bin 150 adet işçimiz var, memur hariç. Bu kadar işçi yoğunluğuna sahip belediye her işi ihale edemez. En önemli dönüşümü temizlikte yaptık. Temizlik araçlarımızın tamamı hizmet alımı şeklinde yapılıyordu ve büyük paralar ödeniyordu. 5 yıl boyunca hizmeti dışardan alsak yaklaşık 1 milyar TL ödemek zorunda kalacaktık. 2 yıl önce yapılan ihale 2 milyon TL ile başlamış, son kesilen fatura 8,5 milyon TL. TEFE-TÜFE farkları, amortisman farkları yansıtılarak ödenmiş. Temizlikte hizmet alımı yapan tüm belediyelerde bu böyle. Bu büyük bir yük. Göreve geldiğimiz tarihte toplam 850 milyon TL borçtan sadece temizlik kaleminde 5 yılda kendi araçlarımızla bu hizmeti verdiğimizde bu miktar kadar tasarruf yapmış olacağız. Hızlı bir şekilde araçların teminine gittik. İller Bankası üzerinden kredi temin ettik ve 33 adet araç aldık. Hatırı sayılı kadar araç geldi. Bazı araçlar henüz gelmedi. 15 Aralık itibariyle tüm araçlar elimizde olacak. Aralık sonu itibariyle inşallah araçların tamamı belediyemizin kendi envanterinde kendi malı olarak hizmete devam edecek. 5 yılda 1 milyar TL hizmet bedeli ödeyecektik. Biz bu araçları temizlikte kullanılacaklarının tamamını 95 milyon TL’ye aldık. Finansman maliyeti ile yaklaşık 135 milyon TL’ye mal oldu. Bugün ödediğimiz fatura ile bunu 16 ayda amorti edeceğiz. Her geçen ay faturalar arttığı için amorti süresi her geçen günde azalacak. Bu 16 değil, 12 aya kadar inecek. Yani 140 milyona mal ettiğimiz sisteme yaklaşık 1 milyar TL civarında kira ödeyecektik.”

6 ayda hayata geçirilen projeler ve çalışmalar

Başkan Kurnaz ayrıca 180 günlük çalışma sürelerinde 50 milyon ton çöp kaldırdıklarını, 7 bin 721 çözüm başvurusundan 5 bin 780’inini çözüme kavuşturduklarını, 884 bin 608 adet ekmek kuponu verdiklerini, 5 bin 657 aileye alışveriş kartı (toplam 4 milyon TL) verdiklerini, 83 aileye günlük sıcak yemek verdiklerini, 28 aileye eşya yardımı yaptıklarını, toplamda 10,3 milyon TL nakdi yardım yaptıklarını, 5 bin 640 metre kanal açma, 51,5 m2 asfalt yenileme, 9 bin 770 metre yeni yol açma, 27 bin 270 metre yol yenileme, 10 km sathi kaplama, bin 880 m2 parke taş ve 7 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirdiklerini, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde daha önceden ihaleyle yapılan işleri kendi imkanları ile yaparak 6 ayda 29,2 milyon TL tasarruf sağladıklarını, bin 481 adreste taziye çadırı-cenaze hizmet verdiklerini, 665 kilo atık pil, 1 ton atık yağ, 1 ton atık ilaç ve 58,5 ton da tekstil ürünü topladıklarını ifade etti. Kurnaz ayrıca Huzur Konağı, Öğrenci Durağı, Ücretsiz Düğün Salonu, Açık Hava Film Festivali, Bizim Mahalle, Camiler Şenlensin gibi onlarca projeyi de hayata geçirdiklerini belirtti.

Toplantı, Başkan Kurnaz’ın açıklamalarının ardından soru-cevap kısmı ile sona erdi.