Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Belediyecilik vizyon ve proje geliştirme sanatıdır. Yeni dönemde İlkadım ilçemizde bu kapsamda canla başla çalışacağız” dedi.

Belediye hizmet binası meclis toplantı salonunda, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri 2024 Yılı Değerlendirme, 2025 Yılı Planlama Ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2025 yılında yapılacak olan yatırımlar görüşüldü. Müdürlerden tasarruf tedbirlerine uymalarını, lüzumsuz harcamalardan kaçınılmasını isteyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, birim müdürlerini tek tek dinleyerek gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Birimler arası koordinasyon önemli”

Belediyenin birimler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyonunun önemli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “İlçemiz adına faydalı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. 2024 yılında birimlerimizin yaptıkları faaliyetleri değerlendirdik. Hizmetlerimiz daha etkin ve verimli nasıl olabilir? Bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Ayrıca 2025 yılı için çalışma planlarımızı ve öngörülerimizi ortaya koyuyoruz. Gelecek dönem proje ve hizmetlerimizi değerlendiriyor, planlıyoruz. Toplantımızın oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. Birimlerimiz arasında koordinasyonu iyi sağladığımız takdirde çalışmalarımızın daha verimli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Belediyecilikte mesai kavramı olmadığını hatırlatan Başkan İhsan Kurnaz, belediyeciliğin fedakarlık isteyen bir kurum olduğunu belirterek, mesai mefhumu gözetmeksizin sahada çalışan ekiplere de teşekkür etti.