Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Küpeli, mesajında Kurban Bayramı’nın fedakârlık, yardımlaşma ve paylaşma günü olduğunu ifade ederek, “Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği müstesna günlerdir. Asırlardır millet olarak bizleri daha güçlü kılan, milli ve dini duygularımızın, örf ve adetlerimizin kuvvetlendiği birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramı’nı daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bizler, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, inşallah hep beraber emin adımlarla daha nice bayramlara erişeceğiz. Ülke ve millet olarak güvenli ve huzur içinde geleceğe ilerlerken, idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı’nın bölgemizde ve Müslüman âleminde yaşayan tüm kardeşlerimiz için hayırlara kapı aralamasını, rahmetinin ve bereketinin de sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade ederek, “Eskişehir OSB Yönetimi olarak, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekte, il sanayimizi geliştirip büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Dün olduğunu gibi bugün ve yarın da elbirliğiyle sanayi alanında yeni ve önemli projeleri hayata geçirerek, halkımızın refahının ve mutluluğunun artması için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının şehrimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, milletimizin Kurban Bayramı’nı kutlarım” dedi.