Bulgaristan’ın Maritsa Belediyesi, Bulgar-Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) ile Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) yetkileri Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ettiler.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Bulgaristan Maritsa Belediyesi, Bulgar-Türk İşadamları Derneği yetkilileri ile Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERİAD) heyetini kabul etti. Ziyarette Maritsa Belediyesi Başkan Yardımcıları Nikolay Stamatov, Gergana Tityukova ve Belediye Meclisi Sekreteri Nadezhda Dimitrova, Vergi Uzmanı Gancho Dimitrov, Bulgar Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) Başkan Yardımcısı Donka Koleva, Yönetim Kurulu Üyesi Aleksandar Aleksandrov, Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) Başkanı Rüştü Şentuna, Başkan Yardımcısı Güven Terzioğlu, yönetim kurulu üyeleri Bahar Bilen, Sali Duran, Ayla Yöntem, Esra Turan ile Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu yer aldı.

"Bu tür ziyaretler iş birliğini güçlendirmek adına önemli"

Eskişehir ile Bulgaristan arasındaki karşılıklı ticareti geliştirmek ve iş birliğini güçlendirmek adına yapılan bu tür ziyaretlerin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Küpeli, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti iletti. Köklü geçmişe sahip iki dost ülkenin günümüzde de birçok alanda yakın iş birliği içerisinde çalışıyor olmasından memnun olduğunu ifade eden Başkan Küpeli, karşılıklı görüşmeler sayesinde iki ülkenin iş insanları arasındaki iş birliğini daha da arttıracağına dikkat çekti. Eskişehir’in hızla büyüyen sanayisi, yürütülen çalışmalar ve faaliyetler ile Eskişehir OSB’nin yatırımları hakkında heyete bilgi veren Küpeli, Eskişehir OSB’nin sağladığı pek çok avantajla cazip bir bölge olduğunu, son yıllarda yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaştıklarını aktardı.

"Eskişehirli OSB’nin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz"

Ziyarete ilişkin konuşan Maritsa Belediyesi Başkan Yardımcıları Nikolay Stamatov ve Gergana Tityukova ise, Plovdiv iline bağlı bir sanayi kenti olduklarını aktararak, gerçekleştirdikleri ziyaretlerle bölgelerini tanıtma fırsatı yakaladıklarını ilettiler. Türkiye-Bulgaristan arasındaki iş birliklerine değinen başkan yardımcıları iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaretteki yakın iş birliğinin daha da ileriye götürülmesini çok önemsediklerini söyledi. Başkan Yardımcıları Nikolay Stamatov ve Gergana Tityukova, sanayi kenti olarak Eskişehir OSB’nin tecrübelerinden yaralanmak istediklerini belirttiler. Eskişehirli ve Türk yatırımcıları bölgelerine davet eden başkan yardımcıları, iki bölgenin gelişimi için ortak çalışmalar yapılabileceğine vurgu yaptılar.