Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobiline imza atan şehrin sanayicileri olarak her zaman yerli ve milli çalışmaları desteklediklerini aktaran Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Mart 2023’te satışa sunulacak olan yerli otomobil TOGG’dan 26 adet alacaklarını açıkladı.

TOGG’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü, 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılmış ve banttan ilk elektrikli araç indirilmişti. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ön kayıtların şubat ayında alınmaya başlanacak olan elektrikli yerli otomobil TOGG’dan, Eskişehir OSB Müdürlüğü olarak 26 adet alacaklarını duyurdu.

“Yerli ve milli çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz”

Yapılan projenin her yönüyle gurur duyduklarını aktaran Başkan Küpeli, “Her alanda büyüyen ve gelişen Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri, katma değerli ihracatın ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış dev bir eko sisteme sahip olan Eskişehir OSB olarak yerli ve milli çalışmaları her zaman destekledik ve destek olmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını kutladığımız, hepimiz için çok özel ve gurur dolu bir gün olan 29 Ekim günü, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobilinin üretileceği TOGG Gemlik Kampüsü’nün açılışı gerçekleşerek, yine gurur verici anlara şahit olduk” dedi.

“TOGG, ülke ekonomisinin vitesini de yükseltecektir”

Seri üretim bandından çıkacak her bir TOGG’un, ekonominin vitesini yükselteceğini belirten Küpeli, “Dünyadaki otomobil üreticilerinin yatırım planlamalarına baktığımızda gelecek 10 yılda, 300 milyar dolarlık elektrikli araç üretimine yönelik yatırım bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. Küresel güç olmak istiyorsak, bizde bu pazarda kendi yerli otomobilimizle olmalıydık. Türkiye’nin ilk milli otomobilin üretildiği şehrin bireyleri ve sanayicileri olarak bu projeyle gurur duyuyoruz. Seri üretim bandından çıkacak her TOGG, ülke ekonomisinin vitesini de yükseltecektir. Üretilen her TOGG ülkemiz ekonomisine ve bunun üretimine katkı sağlayan yerli firmalarımıza ile bu tesislerde çalışan binlerce insanımıza çok büyük katkılar sağlayacaktır. TOGG’u bir hayal olmaktan çıkartıp, ayakları yere basan bir proje haline getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’na ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Küpeli, TOGG üretimiyle birlikte makine, otomotiv yan sanayi, savunma sanayi, bilişim sektörü gibi birçok sektöründe ve yeni girişimlerinde bu yatırımla ivme kazanacağını, Eskişehir OSB’de üretim yapan firmaların da bu çalışmanın paydaşlarından biri olduğunu aktardı.

“Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka ürünü olan TOGG’dan 26 adet alacağız”

Başkan Küpeli, şubat ayında ön taleplerin alınacağı ve Mart 2023’te satışa sunulacak TOGG’dan 26 adet alacaklarını ifade ederek, “TOGG, Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacaktır. Uluslararası arenada Türkiye’nin vitrin ürünlerinden olacağı gibi beraberinde otomotiv yan sanayisine bağlı birçok sektöre de büyük canlılık katacaktır. Eskişehir sanayisinde üretilen ürünlerinde yer aldığı TOGG’dan Eskişehir OSB Müdürlüğü olarak şehrimizin plakası 26 olduğu için mart ayında satışa sunulacak yerli otomobilimizden şimdiden 26 adet alacağımızı açıklıyorum. Gelecek artık elektrikli araçlarda ve otomotiv sektörü dünyada ve ülkemizde çok ciddi bir değişim geçirmeye başladı. Bizde Eskişehir OSB olarak vizyoner bir bakışla yerli ve milli elektrikli aracımıza hem satın alarak hem de parçalar üreterek her şekilde destek olmayı sürdüreceğiz. Bu büyük yatırım ülkemize çok ciddi yeni yatırımlarında gelmesine önderlik edecektir. Bu büyük eko sistemden dünyanın önemli üreticileri de yapacakları yeni yatırımlarla yararlanacakları için milyarlarca dolarlık yeni yatırımın ülkemize gelmesi sağlanmış olacaktır. TOGG’un üretilme geçmesini her şekilde desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bölgemizde şarj istasyonları kuruluyor”

Başkan Küpeli son olarak, Eskişehir OSB olarak elektrikli araç şarj istasyonları için başlattıkları altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, ilk şarj ünitesini bölge binasında kurduklarını, TOGG’a uygun şarj istasyonlarının da OSB içinde kurulmasını sağlamanın yanı sıra diğer şarj ünitelerinin de yakın tarihte sanayicilerin hizmetine sunulması için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.