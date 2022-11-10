Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Romanya’da düzenlenen “Robo Challenge” yarışmasında mini sumo kategorisinde dünya ikincisi olan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımını ağırladı. Başarılı öğrencileri tebrik eden Başkan Küpeli, “Dünya arenasında bayrağımızı ve okulumuzun flamasını dalgalandırma başarısı gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Romanya’da düzenlenen “Robo Challenge” yarışmasında mini sumo kategorisinde dünya ikincisi olan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımını ağırladı. Başarılı öğrencileri tebrik eden Başkan Küpeli, “Dünya arenasında bayrağımızı ve okulumuzun flamasını dalgalandırma başarısı gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Romanya’da düzenlenen “Robo Challenge” yarışmasında mini sumo kategorisinde dünya ikincisi olan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımı ROBOSB, takım lideri teknik müdür yardımcısı Bülent Seğmen, öğretmenler Tuğba Abek ve Ebru Özdemir ile Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette Başkan Küpeli’ye ödüllerini takdim eden öğrenciler, verdiği destek nedeniyle Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’ye teşekkür ettiler.

Başkan Küpeli, öğrencilerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Dünya arenasında bayrağımızı ve okulumuzun flamasını dalgalandırma başarısı gösterdiniz. Şehrimizin ve ülkemizin gururu oldunuz. Bizleri çok gururlandırdınız. Bu ikincilik yeni hedeflerin de habercisi. Sizlerden beklentimiz çok büyük. Şimdiki hedefimiz dünya şampiyonluğu, bunu başaracak bilgi ve birikime sahipsiniz. Sizleri yürekten kutluyorum.” ifadelerinde bulundu.