Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette EOSB Başkanı Nadir Küpeli, bölgenin gelişimi yanı sıra sürdürülen yeni yatırımlar konusunda Hikmet Çelik’e bilgilendirmelerde bulundu.

Çevreye saygılı, yeşil sanayi yatırımlarının merkeziyiz

Başkan Küpeli, "Türkiye’nin En Yeşil ve Çevreci OSB’si” olarak çevre konusundaki çalışmalarını her yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini, çevreye ve yeşile verdikleri önemi ileri boyutlara taşıdıklarını belirterek, “Eskişehir OSB olarak çevre konusunda ülkemizdeki en hassas bölgelerden biriyiz. Kurduğumuz modern atıksu arıtma tesisimiz, akredite olan ve Türkiye çapında hizmet veren çevre laboratuvarımız. Dünya Bankası destekli Yeşil OSB Uygulama Projesinde pilot OSB olarak seçilmemiz. Yine ilk kez Eskişehir OSB’de geniş çaplı uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen simbiyoz projelerimiz bu alandaki çalışmalarımızdan bazılarını oluşturuyor. Her yıl OSB’de binlerce yeni fidanı toprakla buluşturuyoruz. OSB’mizin her tarafının yeşil olması ziyaretçilerimizi çok etkiliyor” diye konuştu.

Görüşmede yeşil dönüşüm konusuna da dikkat çeken Başkan Küpeli, “Dünya ile rekabetçi bir sanayi yapısına ulaşmak istiyorsak ülkenin her köşesindeki sanayi tesislerimizde yeşil dönüşümü yapmak zorundayız. Eskişehir OSB bu konuda örnek çalışmalarla, yeşil sanayinin gelişmesini sağlarken, bu tür yatırımlara da öncelik tanıyoruz” dedi.

Çevrenin korunması noktasında yapılan tüm çalışmaların destekçisiyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, son yıllarda Eskişehir OSB’nin çok hızlı bir gelişme gösterdiğini, OSB’de çok önemli yatırımların devreye girdiğini aynı zamanda bölge müdürlüğü tarafından çevrenin korunması noktasında yapılan tüm çalışmaların destekçisi olduklarını söyledi. Çelik ayrıca, sanayi tesislerinin çevre mevzuatına uyumlu bir şekilde faaliyet göstermesinde yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı memnuniyetini de dile getirdi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapacakları çalışmalardan da söz eden Müdür Çelik, çevrenin korunması noktasında Eskişehir’deki tüm kurumlarla örnek çalışmalar yaptıklarını ve Eskişehir OSB ile olan iş birliklerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.