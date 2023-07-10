Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını değerlendirerek, “Biz Eskişehir’de sanayide çalıştıracak kalifiye işçi bulamıyoruz. Aslında Türkiye’de işsizlik değil, işçisizlik sorunu var” dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli, bugün TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında çarpıcı tespitlerde bulundu. Başkan Küpeli “Açıklanan rakamlara göre işsizlik oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde olduğu belirtilmiş. Verilere göre hala 3 milyonu aşkın insan işsiz görünüyor. Biz Eskişehir’de sanayide çalıştıracak kalifiye işçi bulamıyoruz. Aslında Türkiye’de işsizlik değil, işçisizlik sorunu var” diye konuştu.

TÜİK tarafından açıklanan son işsizlik rakamları üzerine açıklamalarda bulunan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Son TÜİK verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi olduğu belirtilmiş. İşsizlik oranının ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilmiş. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13,0 olarak tahmin edilmiş. Diğer yandan istihdam edilenlerin sayısı ise 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi olmuş. Açıklanan bu verilere göre işsiz insan sayısının düşmesi, istihdam edilen insan sayısının artması elbette sevindirici gelişmeler” şeklinde konuştu.

“Sanayimiz çalıştıracak işçi bulamıyor”

Başkan Küpeli, fabrikalarda çalışacak nitelikli personel bulamama sorunu yaşadıklarını belirterek, “İşsizlik rakamlarındaki bu gelişmeye rağmen, biz sahada ciddi bir ‘işçisizlik’ sorunu yaşıyoruz ne yazık ki. Şu anda Eskişehir OSB’deki sanayi kuruluşlarının toplamda 1500’e yakın acil hemen işçiye ihtiyacı var. Ama biz fabrikalarımızda çalıştıracak kalifiye insan ve işçi bulamıyoruz. Birçok fabrikanın kapısında eleman ilanları var. Biz burada gerçek manada bir ‘işçisizlik’ sorunu yaşıyoruz. Neredeyse her fabrikada kalifiye ve meslek sahibi insan bulmakta çok ciddi bir sıkıntı başladı. Bu işçi bulamama sıkıntısı tüm sektörlerde ve tesislerde aynı ölçüde yaşanıyor. Yeni nesiller maalesef iş beğenmiyor. Üniversite mezunu gençler neredeyse asgari ücretle çalışmaya ve bir işe girmeye razıyken, iyi yetişmiş kalifiye bir işçiye asgari ücretin 2-3 katı üzerinde maaş verseniz bile bulamaz hale geldik. Sanayide otomasyon ve robotlaşma artıyor. Ama her işi robotlara yaptıramıyorsunuz, belli işlerin hala iyi yetişmiş işçiler ve kalifiye çalışanlar tarafından yapılması gerekiyor. Eski yıllarda bu sıkıntı bazı sektörlerde ve meslek dallarında yaşanıyordu. Şimdi tüm sektörlere yayılmış durumda. Buna devletimizin kalıcı çözümler geliştirmesi gerekiyor. Mesleki eğitimin özendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Mevcut sistemi kökten değiştirmezsek fabrikada çalışan işçi bulamayız”

“Gençleri sürekli üniversite hayalleriyle yetiştirmekten ve sürekli oralara yönlendiren mevcut sistemimizi acilen değiştirmemiz gerekiyor” diyen Başkan Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kadar gencin üniversite sınavına girmek için çaba göstermesi, planlamada bazı şeylerin yanlış olduğunu gösteriyor. Sırf Eskişehir’de değil hangi sanayici dostumla konuşursam konuşayım, Türkiye’nin dört bir yanındaki sanayi kuruluşları aynı sıkıntıyı yaşıyor. Herkes çalıştıracak işçi bulamamaktan dert yanıyor. Bu sorun artarak devam ediyor. Milyonlarca gencimiz meslek sahibi olup, erken yaşta para kazanmak ve iş yaşıma katılmak yerine, ne yazık ki üniversitelerde okumak için senelerini ve parasını harcıyor. O kadar çok üniversite mezunu olunca bu sefer çok kıymetli olması gereken, uzmanlık gerektiren mühendislik gibi birçok meslek dalında rekabet çok olduğu için insanların kazancı ister istemez düşük kalıyor. Mesleğin kalite ve değeri düşüyor. Gençlerimizin hepsini üniversitelere yönlendirmek yerine, önemli bir kısmını meslek liselerine yönlendirmemiz gerekli, sanayimize, iş dünyamıza, ticaret hayatımıza, esnaflarımıza çok iyi yetişmiş genç işgücüne ihtiyacımız var. Bu her meslek için dalı için aynı şekilde, sanayide iyi kaynakçıya da, CNC operatörüne de, montaj elemanına da ne kadar ihtiyaç varsa, elektrik tamircisinin, berberin, terzinin de yetişmiş insana çırağa ve kalfaya ihtiyacı var. Mevcut sistemi kökten değiştirmezsek ilerleyen yıllarda belki sanayide bazı işleri daha fazla robotlara yaptırabiliriz. Ama esnaflıkta birçok işi yeni gelen gençlerin yapması, iş meslek ve ahlakının bu çok değerli mirasın yeni nesillere aktarılması gerekiyor. Gençleri sürekli üniversite hayalleriyle yetiştirmekten ve sürekli oralara yönlendiren mevcut sistemimizi acilen değiştirmemiz gerekiyor. Sanayimizin bu kadar çok mühendise ihtiyacı yok, bizim meslek lisesi mezunu işçiye, meslek yüksekokulu mezunu teknisyen ve teknikere çok ihtiyacımız var.”

“Gelecek mesleki eğitimde ve sanayide”

Başkan Küpeli, son olarak geleceğin mesleği eğitim ve sanayide olduğunu aktararak, “Eskişehir’de kalifiye işgücü açığını azda olsa gidermek için kendi meslek lisemizi kurduk. Bu yıl ilk 100 öğrencimizi mezun ettik ve büyük bir çoğu sanayide çalışmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda her yıl 390 civarında öğrenciyi mezun ederek sanayimize işgücü temin edeceğiz. Bu yıl EOSB Meslek Lisemize o kadar yoğun bir talep var ki, 390 kişi alacağımıza okulumuza bu tercih günlerinde başvuran sayısı şimdiden bini aşmış durumda. Tahminen bin 500’ün üzerinde bir başvuru alacağız. Aileler ve gençler meslek lisesinin önemi kavramış durumdalar. Bu güzel gelişmenin tüm yurt sathına yayılması gerek, kamu veya özel meslek liseleri en çok tercih edilen okullar haline gelmeli. Çünkü gelecek mesleki eğitimde ve sanayide” ifadelerinde bulundu.