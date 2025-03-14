Aydın Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret edip, yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Aydın’ın ve esnafın sesi yerel basındır" dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) yeni başkanı Erman Çetin ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Künkcü’ye, AYESOB Başkan Vekilleri Uğur Anbarlı ve Ahmet Tokmakoğlu ile Söke Lokantacılar Odası Başkanı Bülent Usta eşlik etti.

Ziyaret sırasında AYESOB heyeti, yeni yönetime başarılar dileyerek yerel basının esnaf ve sanatkarların sesi olduğunu vurguladı. Başkan Muhammet Ali Künkcü, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme noktasında önemli bir görevi üstlendiğini belirterek, esnafın ve sanatkarların sorunlarının, yerel basın aracılığıyla geniş kitlelere duyurulduğunu ve bu anlamda gazetecilerin büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. Başkan Künkcü, "Esnafın sorunlarının çözümü noktasında basının desteği çok önemli. Yerel basın, Aydın’ın ve esnafın sesidir. Esnafın sesini duyuran basın emekçilerine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Künkcü, ziyarette tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Aydın’ın ekonomik kalkınması için farklı sektörlerin bir araya gelerek ortak akıl geliştirmesi gerektiğini belirten Künkcü, "Güçlü bir Aydın için tüm dinamiklerin bir arada hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız, yerel basın, belediyeler ve diğer kuruluşlarla iş birliği içinde olursa Aydın kazanır. Ortak paydamız Aydın ve Aydın’a değer katan her yapının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aydın için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Esnafın, sanatkarın, iş dünyasının ve halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Cemiyet olarak her zaman esnafımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda AYESOB heyeti, basın kuruluşlarıyla esnaf odalarının iş birliğinin önemine dikkat çekerek gazetecilere destek sözü verdi. Aydın’ın geleceği ve ekonomisinin konuşulduğu görüşmede, esnafın beklentileri ve yerel basının rolü üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.