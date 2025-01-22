Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sosyal güvenlik prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanma süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, daha önce 31 Aralık 2024’te sona eren, prim borcu olanların devlet hastanelerinde ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilme düzenlemesi, bir yıl süreyle 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Bu değişikliğin SGK’ya prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar için büyük önem taşıdığının altını çizen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, “Bilindiği üzere, SGK’ya prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermişti. Konfederasyonumuzun da talepleri ve girişimleri sonucunda Resmi Gazete’de yayımlanan 9418 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı neticesinde, SGK’ya prim borcu bulunanların; devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan tanıyan düzenlemenin uygulama süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldığı” belirtilmektedir. Bu değişiklik, tüm esnaflarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.