DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Babadağ ilçesinde görevli öğretmenleri okullarında ziyaret eden Belediye Başkanı Murat Kumral, “Öğretmenlerimiz, her bir öğrencisinin hayatında, bir rehber, bir arkadaş ve bir ilham kaynağıdır” dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçedeki tüm okulları gezerek, öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı. Gerçekleştirdiği anlamlı ziyaret ile öğretmenlerin yüzünü güldüren Başkan Kumral, takdim ettiği hediyelerle eğitim neferlerini onurlandırdı.

Ülkelerin gelişip kalkınmasında eğitim ve öğretmenlerin önemine dikkat çeken Başkan Kumral, “İyi bir geleceğe sahip olmak istiyorsak bunun yolu mutlak eğitimden geçer. Eğitimin baş mimarı öğretmenlerimiz, bir yandan çocuklarımızın gerçeği bulmak için akıllarının ve bilimin yol göstericiliğinin bilincine varmalarını sağlarken, öte yandan, sevgi, saygı ve tüm insani değerleri, erdemleri için çaba göstermektedirler. Hiç şüphesiz haklarını ödemek de imkansızdır. Bizler yaşamımız boyunca minnettar kalacağız. Öğretmen, bir çocuğun hayatına dokunan, onun hayal dünyasını genişleten, potansiyelini keşfeden ve geleceğe hazırlayan yol göstericisidir. Eğitimin en önemli dayanağı olan öğretmenlerimiz, yalnızca akademik bilgiyi değil, aynı zamanda vatanseverliği, insan sevgisini, hoşgörüyü ve adalet anlayışını da öğrencilerine aşılar. Öğretmenlerimiz, her bir öğrencisinin hayatında, bir rehber, bir arkadaş ve bir ilham kaynağıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır’ Öğretmenlerimizin kutsal bir sorumluluk üstlendiğinin bilincinde olarak başta başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” diye konuştu.