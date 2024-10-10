Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 7-11 Ekim Amatör Spor Haftası çerçevesinde ilçede düzenlenen etkinliklere katılım sağlaması ile gençleri spora teşvik etmeyi vurguladı.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 7-11 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında Babadağ İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağladı. Etkinliklerde yer alan Başkan Kumral, genç sporcularla birlikte spor yaptı. Sporun önemine dikkat çeken Başkan Kumral, “Spor faaliyetleri bireysel gelişime katkı sağlıyor. Sağlıklı yaşamın ve sosyal dayanışmanın temel taşlarından biride spordur. Fiziksel gelişime değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal gelişim noktasında da katkı sağlar. Gençlerin sporla iç içe büyümesi için onları teşvik etmeliyiz. Sporun yaygınlaşması ve desteklenmesi için yapılan tüm etkinliklere katıldık. Babadağ’da bu tür faaliyetlerimizi arttırarak gençlerin daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri adına sporun her daim teşvik edeceğiz” dedi.