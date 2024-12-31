Babadağ Belediye Başkanı Mural Kumral, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda geçen buluşmada, Başkan Kumral, 2024 yılı boyunca gösterilen özverili çalışmalardan dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Yeni yıl mesajında, belediye çalışanlarının emeğinin Babadağ halkına en iyi hizmeti sunmada büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kumral, “Bugün değerli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek yeni yıl heyecanını paylaştık. 2024 yılı boyunca göstermiş olduğunuz fedakârlık ve gayret için hepinize teşekkür ederim. 2025 yılının daha güzel hizmetlere imza atılacak bir yıl olacağına inanıyorum" dedi.

Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Başkan, belediye olarak ekip ruhuna verdikleri önemin altını çizdi. Başkan Kumral, “Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim” diyerek tüm Babadağ halkına yeni yıl mesajını iletti. Kutlama etkinliği, çalışanların ve Başkan Kumral’ın iyi dileklerini paylaşmasıyla sona erdi.