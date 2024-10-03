Samsun’un Terme İlçe Belediye Başkan Şenol Kul, Meclis Üyesi Neslihan Özdemir’in kendisine ve ailesine yönelik söylemlerine karşı bir açıklama yaptı.

Başkan Kul yaptığı açıklamada, "Terme Belediyesi Meclis Üyesi Neslihan Özdemir’in ekim meclis toplantısında şahsımı ve aile hedef alarak toplumu yönlendirici ve yanıltıcı söylemleri üzerine kamuoyuna zorunlu açıklama yapıyorum. Terme halkımızın teveccüh ve tercihi ile 31 Mart 2024 tarihinde seçilerek insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik düsturuyla; ilkeli, etkili, şeffaf, verimlilik, hesap verebilirlik ve tasarrufu ön planda tutan ve insanı merkeze alan yönetim anlayışıyla, adalet, zarafet, nezaket ve ahlak içerisinde tüm çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ancak Ekim ayı meclis toplantısında Terme Belediyesi meclis üyesi Sayın Neslihan Özdemir tarafından ’Terme Çay Mahallesi 212 ada, 4 parselde kayıtlı bir binadan ’ruhsat verme’ karşılığında eşim Nuran Kul adına 1 adet daire edinildiğine’ ilişkin şahsımı ve ailemi yıpratmak üzere iftira kampanyaları başlattıklarına şahit olduk. Bahse konu olan taşınmaz eşim ile aile bağı kurmadan önce eşimin kardeşi İlknur Şen adına temelden 11 Eylül 2013 Çarşamba günü yüklenici firma sahibi Hüseyin Seyrekli ile İlknur Şen arasında yapılan daire satış sözleşmesi ile satın alınmıştır. İlgili dairenin İlknur Şen adına alındığına ilişkin bina yönetimi ve diğer kat sakinlerinin de halen şahitliği mevcuttur. Mülkiyet hakları ilk sahibinde kalmak şartı ile kardeşler arasında görülen lüzum üzerine ilgili taşınmazın tapusu 27 Ocak 2019 tarihinde eşim Nuran Kul’a geçmiştir. Hal böyle iken son meclis toplantısında 10 Temmuz 2023 tarihinde yasal olmayan yollarla belediyemizden edinilen eşim Nuran Kul’a ait kişisel verilerinde yer aldığı belgeler meclis üyesi Neslihan Özdemir tarafından kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme suçu da işlenerek meclis üyeleri ve kamuoyuna aleni şekilde dağıtımı yapılmıştır. En temel kural ’iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir’ düsturunca, iddiasını ispat etmeyip yalan, iftira, algı ve oyunlar peşinde koşanlar ancak kendilerini rezil ederler. Aziz halkımız şaşmaz ferasetiyle her şeyin farkındadır. Müfterilere dün olduğu gibi bugün de asla prim vermeyecektir. Bugün itibarı ile konunun şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılması amacı ile hem adli hem de idari soruşturma açılması yönünde girişimlerde bulunuyoruz. Bu şehrin vicdanı, aklı, hissiyatı ve tercümanı olmaktan, inancımız, tarihimiz ve bizi biz yapan temel değerlerimizden aldığımız feyzle etrafımızı aydınlatmaya devam etmekten, insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik anlayışından zerre ödün vermeden, hesap verilebilirlik çerçevesinde hızlı, etkin, verimlilik ve tasarruf anlayışı içerisinde yolumuza devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Ahlak, adalet ve insaftan yoksun iddia ve söylemlerinizi, iman, azim ve kararlılıkla boşa çıkaracağımızı bilmenizi isteriz" dedi.