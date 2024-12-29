İstanbul’da bu yıl 10’uncusu gerçekleşen Samsun Tanıtım Günleri kapsamında Terme Belediyesi stantları, ziyaretçilerini ağırladı. Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme ile İstanbul arasında gönül köprüsü kurduklarını söyledi.

Samsun Dernekler Federasyonu (SADEF) tarafından İstanbul Kağıthane Etkinlik Alanı’nda düzenlenen ve bu yıl 10’cusu gerçekleştirilen Samsun Tanıtım Günleri sona erdi. Samsun’daki kamu kurum ve kuruluşları ile birçok işletmenin yer aldığı tanıtım günlerinde gurbetteki Samsunlular bir araya geldi, yabancı davetliler de Samsun’u tanıma fırsatı yakaladı. 4 gün süren ve içerisinde sosyal ve kültür faaliyetlerin yer aldığı etkinliklere katılım yoğun oldu.

Samsun Tanıtım Günleri’nde Terme Belediye standı önemli isimleri ağırladı. Bu kapsamda Samsun Tanıtım Günleri’ni ziyaret eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili Mehmet Muş, geçmiş dönem İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Eski Samsun Valisi Osman Kaymak, eski Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ve Samsunlu ünlü sanatçı Orhan Gencebay’a Terme Belediye Başkanı Şenol Kul eşlik etti. Heyet alanda yer alan ilçe belediyeleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların yer aldığı stantları gezdi. Terme Belediyesi’nin stantlarını da ziyaret eden heyete Başkan Kul, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Gönül köprüsü kurduk”

Samsun ve Terme’nin tarihi, kültürü ve turizmini, sosyal yaşamı ve yatırımlarını her yönüyle tanıtmak için alanda yer aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şenol Kul, “Terme ile İstanbul arasında bir gönül köprüsü kurmuştuk. Bu yıl 10’cusu gerçekleştirilen Samsun günlerinde hem hemşerilerimiz ile hasret giderip, farklı şehirlerden buraya gelen vatandaşlarımıza şehrimizi ve ilçelerimizin güzelliklerini yakından tanıtma fırsatı yakaladık. Terme Belediyesi olarak tek amacımız dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan ilçemizi daha fazla insana tanıtmak, daha fazla şehrimizi ön plana çıkartmaktır. Etkinliğe katılım sağlayan tüm ilçelerimize, derneklerimize, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Stantta vatandaşlara Terme Belediyesi tarafından ilçenin doğal güzellikleri gösterilirken, fındık, pilav, Terme pidesi yanı sıra çeşitli hediyeler dağıtıldı. Gurbetçiler ve vatandaşlar, yapılan etkinliğe tam not verdi. Terme Belediyesi’nin etkinliğe katkısına değinen vatandaşlar, “Samsun’un ve Terme’nin her yönüyle tanıtıldığı bir organizasyon yapıldı. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Samsun’umuzun en iyi şekilde tanıtılması bizleri burada yaşayan gurbetçiler olarak mutlu ediyor. Aynı şekilde şehrimizin gelişmesi için yapılan çalışmaları da görüyoruz. Biz mutluyuz. Emekleri için öncelikle Terme Belediyesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.