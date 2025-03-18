Samsun’un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, Şehitler Haftası dolayısıyla Şehit Kıdemli Başçavuş Hüseyin Erdal Hüyük’ün ailesini ziyarette bulundu. Kul, "Vatan savunmasında gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri bize emanet" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 16 Ağustos 1986 tarihinde Şırnak’ta 11 arkadaşı ile birlikte hain bir pusu sonucu şehit düşen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Erdal Hüyük’ün Terme Yalı Mahallesi’nde yaşayan babası Vahit Hüyük ve ailesini ziyaret etti, ellerini öpüp hayır dualarını aldı. Şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu belirten Başkan Kul, "Vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu bedelin bir karşılığı yok, bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ödenen bu bedel emsalsizdir. Bu anlamda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Şehadet makamı bir hak ediştir. Şehitlik mertebesi herkese nasip olmuyor. Allah milletimize zeval vermesin. Şehit ailelerine karşı hürmetimiz minnetimiz ve sevgimiz kelimelerin kifayetsiz kalacağı ölçüde ziyadedir. Vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Vatanı, milleti, bayrağı, namusu uğruna bu yüce mertebeye ulaşan şehitlerimize rahmet diliyor ve şehit yakınlarımıza da Cenab-ı Allah’tan sabır temenni ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Kul’a belediye meclis üyeleri Özkan Ceylan ve Yaşar Kumcu da eşlik etti.