Eğitime ve gençlere verdiği destek ile örnek olan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, miniklerle karne heyecanını paylaştı. Kul, Fatih İlkokulunda öğrencilere 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyıl karnelerini dağıttı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile birlikte Fatih İlkokulunda öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu. Karne töreninde öğrencilere ve öğretmenlere yönelik başarı dileklerinde bulunan Başkan Kul, geleceğin teminatı olan öğrencilere ve onlara emek veren tüm öğretmenlere iyi tatiller diledi.

“Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez”

Başkan Kul, “Çocuklarımızın neşesini görmek, onların mutluluğuna ortak olmak bizleri de çok heyecanlandırdı. Çocuklarımızın değerler üzerindeki gelişimleri, notlarından daha önemlidir. Kıymetli velilerimizden notları ne olursa olsun, ülkemizin değerlerine duyarlı birer birey olmaları hususuna dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.

“Eğitim kalitesini artırmak için çalışıyoruz”

Yeni dönemde Terme’de eğitim ve öğretimin çok daha güzel ve kaliteli olması için gerekli bütün çalışmaları yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Kul, ”Terme’mizde eğitim anlamında yaptığımız hizmetler Türkiye’nin her tarafında duyuluyor. Çocuklarımız için her şeyi yaparız. Çünkü onların gelişmelerine destek vererek ülkenin geleceğine de destek vermiş oluyoruz. Eğer iyi bir eğitim alırlarsa bizim yerimize ülkeyi yönetecekler. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.