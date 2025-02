SAMSUN (İHA) – Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarında gönülleri makam yapmaya geldiklerini söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçe sakinleriyle her platformda bir araya gelerek onlardan gelen istek ve önerileri dinlemeye devam ediyor. Başkan Kul, Terme’de geleneksel hale gelen ve vatandaşlarla iletişim yollarından önemli biri olan "halk günü" buluşmaları kapsamında ilçe sakinlerini ağırladı.

"Gönülleri makam yapmaya geldik"

Vatandaşlarla her fırsatta bir araya geldiğini söyleyen Başkan Kul, "Sabah mesaisine bahçede başlıyoruz. Buraya gelen tüm vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenip, gönül belediyeciliğini buradan sürdürüyoruz. Önemli olan gönüllere girebilmek. Terme’mizin en merkezi meydanında, yeşillikler ve kuş sesleri eşliğinde, hemşehrilerimizle keyifle sohbet ederek hasbihal ediyoruz. Gönülleri makam yapmaya geldiğimiz görevimizde tek hedefimiz hemşehrilerimizin kendini daha rahat hissedeceği bir ortamda keyifle hizmet almasını sağlamak" dedi.

Terme halkının daha modern ve konforlu bir ilçede yaşamalarını sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Kul, "Bugüne kadar hiçbir vatandaşımıza sırtımızı dönmedik, bize ihtiyaç duyan hiç kimseyi yalnız bırakmadık, bundan böyle de bırakmayacağız. Biz, hep bu şehirde yaşayan ailelerimizin, gençlerimizin, büyüklerimizin, çocuklarımızın refahı mutluluğu için gayret gösterdik. Her sokağa, her köşeye, her haneye, her yüreğe dokunabilmek için durmadık, engellere takılmadık. Bundan sonra daha büyük adımlarla şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet yolculuğumuzu milletimiz ile el ele gönül gönüle sürdüreceğiz. Gönlümüzün olduğu gibi kapımızın da sonuna kadar açık olduğunu tüm hemşehrilerimiz zaten biliyorlar. Bugün de yarın da her koşulda hemşerilerimizin yanında ve eli öpülesi annelerimizin dizinin dibinde olmaya devam edeceğim" diye konuştu.