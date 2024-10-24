Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu’nda(MYO) öğrencilik hayatına başlayan gençlerle buluşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Sizler bizim hazinemiz, geleceğimizsiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Geleceğimize yatırım yapıyoruz” dedi.

Terme Belediyesi, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla öğrenci ve gençlere değer katan projeler üreterek, onları karar alma süreçlerine dahil ederken, diğer bir yandan da başkan Şenol Kul her fırsatta öğrencilerle bir araya geliyor. Başkan Kul Terme Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, MHP ilçe Başkanı Ercan Kaya, OMÜ Terme MYO Müdürü Prof. Dr. Erol Terzi ve Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın’ın katıldığı programda MYO’da öğrencilik hayatına merhaba diyen gençlerle buluştu.

“Yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz”

Başkan Kul, kent konseyi bünyesinde gençlik birimi ve gençlik meclisinin önemine değinerek, “Genç kelimesi Farsça hazine anlamına gelir. Sizler bizim hazinemizsiniz. Hazinemizi en iyi şekilde koruyarak, yarınlarımızı, sizlerle birlikte doğru şekilde inşa etmek istiyoruz. Bu anlamda gençlik birimi ve gençlik meclisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlerin enerjisinden, fikirlerinden faydalanmak istiyoruz” dedi.

Gençlere bazı tavsiyelerde bulunan Başkan Kul, “Siz ülkemizin yarınlarısınız. Öğrencilik yılları en verimli ama en hızlı geçen zamanlardır. Bu zamanlarınızın kıymetini bilin, en verimli şekilde geçirmeye çalışın. Çünkü öğrencilik yıllarında edinilen deneyimler hayatınız boyunca sizin faydanıza olacaktır” ifadelerini kullandı.