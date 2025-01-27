Samsun’un Terme İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri “Temiz Şehir Terme” sloganıyla gece-gündüz çalışmaya devam ediyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Unutmayalım ki en iyi temizlik kirletmemektir” dedi.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde genel temizlik çalışmalarını gece-gündüz demeden sürdürüyor. Temizlik konusuna verdiği önemle daha temiz bir Terme için çalışmalarına hız kazandıran ekipler, her gün değişik mahallelerde komple sokak ve cadde temizleme işlerini gerçekleştiriyor.

"Hummalı temizlik çalışması"

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin çalışmalarının yanı sıra sorumluluk alanı dışında kalan sahalara da müdahale ederek oluşan kirliliğin önüne geçmek için mücadele ediyor. Ekipler, periyodik olarak çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması, konteynırların temizlenmesi çalışmalarını yürütürken, dere yataklarında ve karayolları kenarlarında biriken çöpler de ekipler tarafından toplanıyor. Vatandaşlardan gelen şikayetlere de kayıtsız kalmayan müdürlük personeli; sorumluluk alanı içinde olmasına bakmaksızın çalışmalarını yürütüyor.

"Özveriyle çalışıyoruz"

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 7/24 esasına göre çalıştığını belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kent genelindeki temizlik çalışmalarını ödün vermeden sürdürdüklerini belirterek, “Belediyemizin bütün birimleri gibi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de hummalı bir şekilde çalışarak, yaz-kış ayrımı yapmadan kentimizi köşe bucak temizlemek için yoğun çaba gösteriyor. Halkımızın, çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için gereken özveriyi göstermeye gayret ediyoruz. Fakat sürekli ifade ettiğimiz gibi vatandaşlarımızdan da temizlik konusunda hassasiyet bekliyoruz. Unutmayalım ki en iyi temizlik kirletmemektir. El ele vererek daha temiz ve yaşanılabilir bir Terme için hep birlikte çalışmalı ve özveri göstermeliyiz" dedi.