Samsun’un Terme Belediyesi, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte ediyor. Başkan Kul, “İlçemizde halk sağlığını çok önemsiyoruz. Daha temiz bir Terme için ekiplerimiz özverili çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçede bulunan çöp konteynerlerinde yerinde yıkama ve dezenfekte etme çalışmalarına başlandı. Belediye ekipleri çöp konteynerlerini özel dezenfektan suyla yıkayarak ilçeye kötü koku, virüs, bakteri, sağlığa zararlı sinek ve larva oluşumunun önüne geçiyor. Ayrıca belediyeye ait temizlik araçları da periyodik olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor ve hijyen standartlarına uygun bir şekilde hizmet vermeleri sağlanıyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Temiz ve sağlıklı bir Terme için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çöp konteynerlerinin düzenli dezenfeksiyonu, ilçemizin hijyen standartlarını artıran önemli bir hizmet. Bu sayede hem kötü kokuların önüne geçiyoruz hem de halk sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırıyoruz. Daha yaşanabilir ve temiz bir Terme için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.