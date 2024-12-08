Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından Almanya’da düzenlenecek uluslararası toplantıda, Türkiye`yi yerel yönetim yetkilisi olarak Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul temsil edecek.

Geçen yıllarda Avrupa’da Türkiye’yi 10 yıl temsil eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Türkiye’den yerel yönetim temsilcisi olarak, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’ne tekrar davet edildi. Kul, 9-10 Aralık 2024 tarihlerinde konsey toplantısına katılmak üzere Almanya’nın Karlsruhe şehrine gitti. Toplantıda ulaşım, toplu taşımada dijitalleşme, akıllı ulaşım çözümleri, sosyal kapsayıcılık gibi konular işlenecek. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından Karlsruhe-Almanya’da düzenlenecek uluslararası toplantıda yer alacak Türkiye heyetinde 2’si büyükşehir belediye başkanı olmak üzere toplam 7 belediye başkanı ve TBB temsilcileri yer alacak.

Başkan Kul, söz konusu temsilin önemine dikkat çekerek, “Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek üzere seçilen bir belediye başkanı olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Toplantıya tekrar davet edilmemden dolayı Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi ve Türkiye Belediyeler Birliği yetkililerine teşekkür ediyorum. Yerel yönetimleri ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğimi ifade etmek istiyorum” dedi.