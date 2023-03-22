Bir süre önce yönetim kurulu listesini oluşturarak yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına başlayan AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, yönetimin yürütme kurulunu belirledi.

Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında yürütme kurulunu açıklayan Başkan Küçükoğlu, kurul üyelerine gece gündüz demeden aralıksız çalışma talimatı verdi.

Yönetim kurullarında asıl, yedek demeden tüm üyelerin varlık göstermesi çağrısında bulunan Küçükoğlu, “Seçim sathındayız. Ve tıpkı geçen seçimlerde olduğu gibi bu defada 14 Mayıs Milletvekili seçimlerinde de zaferle çıkmamız için mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm yönetim kurulu üyelerimize görev taksimatını verip sahada partimiz tarafından 20 yılda neler yapıldığını, ileriki yıllarda da neler yapılacağını anlatacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca bu ülkeye adını altın harflerle yazdıran AK Partimizin alternatifsiz bir siyasi yapılanma olduğunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da alternatifsiz bir lider olduğunu herkes biliyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır düşüncesiyle halkımızın daha da bilinçlenmesi için çaba gösteriyoruz” dedi.

Yürütme Kurulunda Gençler Ağırlıkta

Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, dün düzenlenen haftalık olağan toplantısında yürütme kurulu üyelerini de açıkladı. Ağırlığı gençlerden oluşan başkan ve başkan yardımcıları şu şekilde belirlendi. İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Mevlüt Doğan, İl Teşkilat Başkanı Erhan Kocaman, İl Seçim İşleri Başkanı Arif Karadaş, İl Tanıtım Medya Başkanı Muhammed Sıddık Karaca, İl Dış İlişkiler Başkanı Emine Başçı Özmert, İl Sosyal Politikalar Başkanı Zeynep Polat, İl Yerel Yönetimler Başkanı Halil Ergün, İl Ekonomi İşleri Başkanı Murat Gacıroğlu, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Durmuş Kılıç, İl Mali ve İdari İşler Başkanı İdris Akdemir, İl AR-GE Başkanı Çetin Gözütok, İl İnsan Hakları Başkanı Murat Dağ, İl Çevre Kültür ve Şehir Başkanı Vakur Alemdar, Bilim ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ebru Akdemir, İl Sekreteri Hayati Özyılmaz.

Hafta sonu teşkilat oylamasına gidilecek

22 Mart 2023 Çarşamba akşam 22.00’a kadar milletvekili başvurularının kabul edileceği AK Parti’de aynı anda hafta sonu yapılacak olan temayül yoklaması hazırlıkları da sürüyor. 25 Mart 2023 Cumartesi saat 10.00’da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde başlayacak oylamaların akşam 17.00’da son bulacağı kaydedildi. Elektronik sistemle yapılacak temayül oylamaları öncesinde teşkilata çağrıda bulunan İl Başkanı Küçükoğlu, milletvekili aday belirleme çalışmalarında teşkilatların yönelimlerinin belirlenmesi açısından bu oylamanın önemli olduğunu söyledi. Teşkilat mensuplarının bu anlamda katılımların azami olması gerekliliğini aktaran Küçükoğlu, “Teşkilat mensuplarımızın 20 yıldan bu yana bu partiye verdikleri emeği görmemek mümkün değildir. Her seçim döneminde de büyük gayret göstermektedirler. Hafta sonu her zaman olduğu gibi güçlü bir katılım ile temayül yoklamalarına iştirak etmelerini bekliyoruz” diye konuştu.