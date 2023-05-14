AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri dolayısıyla oy kullanma işlemini Palandöken İlçesi Kayak Yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulunda 1319 numaralı sandıkta kullandı.

Eşi Pınar Küçükoğlu ile birlikte sandık başına gelen İl Başkanı Küçükoğlu, 2239 sandıkta oy kullanma işleminin devam ettiğini şu ana kadar herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi. Yaklaşık 510 bin seçmenin bulunduğu Erzurum’da, yoğun katılım gözlendiğini anlatan Başkan Küçükoğlu, “Demokrasinin vazgeçilmezi olan oy kullanma işlemi için gittiğimiz tüm okullarda gördüğümüz yoğunluk bizlerde memnuniyet uyandırdı. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde bu haklarından istifade etmeleri için tüm hazırlıklar yapıldı. İnanıyoruz ki sandıkların sayıma başlamasından bitimine kadar bir sorun olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ülkemize hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.