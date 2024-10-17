Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti verdiğini belirten Yeşilay Tunceli Şube Başkanı Ali Ekber Küçük, toplamda 107 YEDAM’ın bulunduğunu söyledi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgi veren Ali Ekber Küçük, YEDAM hakkında bilgi verdi. Küçük, "İlimizde 2021 yılında YEDAM açıldı. YEDAM’ın ilk adımları 2015 yılında atılmıştır. Tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi, bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyor. Türkiye genelinde ve KKTC’de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. Danışanların bağımlılık türünü değerlendiriyor ve derecesini saptıyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Arındırılan bireyin zararlı alışkanlıklara tekrar başlamaması için yöntemler öğreterek danışanları evlerinde ziyaret edip, gidişatı takip ediyor” dedi.

Hizmetlerde gizliliğe önem verildiğini hatırlatan Küçük, “Gizlilik ilkesine büyük önem veriliyor ve görüşmelerde elde edilen bilgiler, kesinlikle başka kişi veya kurumlarla paylaşılmıyor. Türkiye’nin her yerinde 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ücretsiz olarak da ulaşılabiliyor. 115 YEDAM Danışma Hattı kurulduğu günden bugüne 1 milyonun üzerinde çağrı almıştır. 2015 yılı ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında YEDAM’ın danışma hattını arayan sayısı 1 milyon 234 bin 228 kişidir. Görüşme sayısı 328 bin 649, sosyal destek hizmet sayısı 130 bin 97, sosyal etkinlik sayısı 4 bin 411 ve YEDAM Atölye’ye katılan sayısı ise 4 bin 307’dir” diye konuştu.

Küçük, “Bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere cesaret vermesi ve ilham verici olması için ’Renklerini Yeniden Kazananlar’ kitabı hazırlandı. YEDAM’da tedavi gören bir bağımlı annesinin ’Oğluma hayatın renklerini tekrar kazandırdığınız için teşekkür ederim’ notuyla gönderdiği çiçekten ilhamla adını alan kitapta, YEDAM’a başvurarak bağımlılığın çıkmazından kurtulan danışanların kurgulanmış hikayeleri yer alıyor" şeklinde konuştu.