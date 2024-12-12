Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, geçtiğimiz günlerde Gürsu Mahallesi’nde çıkan yangın sonucu evi yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Kotan, "Ailemizin yaralarını hep birlikte saracağız" dedi.

Gürsu Mahallesi’nde ikamet eden Ercan ve Özge Doğan çiftinin oğullarıyla birlikte yaşadığı evde sebebi bilinmeyen bir neden ile yangın meydana geldi. Aile, yangını sadece maddi hasarla atlattı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday ile birlikte Doğan ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangın nedeniyle hasar gören evde incelemelerde bulunan Başkan Kotan, "Doğan ailemize ve Gürsu Mahallemize geçmiş olsun. Yangında can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz. Konyaaltı Belediyesi olarak ailemizin yanındayız ve elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Öncelikle temizlik çalışması gerçekleştirip sonrasında da ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.