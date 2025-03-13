Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin evine konuk oldu ve birlikte iftar yaptı. İftar yemeğini kendi hazırlayan Başkan Kotan, "Öğrencilerimizle aynı sofrada buluşmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan gençlerin evine konuk olarak gençlerle iftar yaptı. Dayanışmanın ön plana çıktığı akşamda, başkan gençlerle birlikte iftar yemeğini hazırladı.

"Gençler yol arkadaşımız"

İnşaat Mühendisi öğrencileri Umut Polat ve İbrahim Efe Özdemir ile Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Kaan Erkan ve Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencisi Emirkan Topal’ın evinde gerçekleşen iftar buluşmasında, Başkan Kotan gençlerin sorunlarını yanıtladı ve taleplerini dinledi. Her zaman gençlerin yanında olduklarını, onların fikirleri ve beklentilerinin kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Kotan, "Gençlerin ne yaşadığını ve hangi sıkıntılarla mücadele ettiğini yakından bilmek zorundayız. Gençler bizim yol arkadaşımız. O yüzden onların hayalleri ve beklentileri bizim yol haritamız olmalı. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi. Çözüm üretmek için sahada olduğunu dile getiren Kotan, "Birlikte gülmek ve dertleşmek için buradayız. Bu sofralar dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğidir" şeklinde konuştu.

Başkan Kotan’a CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, CHP Gençlik Kolları Antalya İl Başkanı Onur Kayar ve CHP Gençlik Kolları Konyaaltı İlçe Başkanı İsmail Koçak da eşlik etti.