Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 39 mahalle muhtarıyla yemekte bir araya geldi. Başkan Kotan, yeni yılını kutladığı muhtarların taleplerini de dinledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği yeni yıl etkinliğinde ilçenin 39 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarların yeni yılını kutlayan Başkan Kotan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Kotan, 2024 yılında muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını belirterek, “Geçirdiğimiz 9 ay boyunca sizlerle birlikte hareket ettik ve başarılı bir dönem geçirdik. Önümüzde daha birlikte geçireceğimiz 4 yıl var. Herhangi bir talep olduğunda bana her zaman ulaşabildiğinizi biliyorum. Telefonu açamadığımda bile mutlaka dönüş yapıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Taleplere tam destek

Muhtarların mahallelerde vatandaşların ilk başvurduğu kapı olduğuna dikkat çeken Başkan Kotan, sorunların çözümünde muhtarlarla yüz yüze iletişim kurmanın önemini vurguladı. “Sizlerle aynı masada oturmak, sorunları yüz yüze konuşmak bizim için çok değerli” diyen Kotan, belediyenin tüm imkanlarını muhtarların taleplerini yerine getirmek için seferber edeceklerini ifade etti.