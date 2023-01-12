Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, açılışı yapılan tır ve kamyon garajı üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Koştu, “10 yıl koltuğunda oturup yönetemedikleri belediyeyi biz hizmet eder hale getirdik. Bergama, bizim yönetimimizde şaha kalktı" dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, açılışı yapılan tır ve kamyon garajı üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Koştu, “10 yıl koltuğunda oturup yönetemedikleri belediyeyi biz hizmet eder hale getirdik. Bergama, bizim yönetimimizde şaha kalktı" dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçede açılışı yapılan tır ve kamyon garajının zemin dolgusu, bağlantı yolu, sıcak asfalt ve idari binalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını ifade edenlere tepki gösterdi. Başkan Koştu, “Geçmişte Bergama Şoförler Odasını yalnız bırakanları hemşehrilerimiz çok iyi biliyor. Bu yer için Bergama Şoförler Odamız tarafından yapılan çalışmalar ve verilen mücadeleye 10 yıl görevde kaldıkları sürece kulak tıkayanlar, utanmadan halen konuşuyor. Küçümsemeye çalıştıkları DSİ kanal üstü geçişi köprüsünü yapamadıkları ve dört duvar arasından çıkıp kurumlarla işbirliğine gidemedikleri için bugüne kadar yapılamayan köprüyü biz yaptık. Kamyon ve tır garajının önündeki en büyük engeli aştık. Garaja geçiş yoktu. Ayrıca idari bina, kullanım suyu için sondaj yapılması, ana giriş kapısının yapılması, çevre tel örgüsünün yapılması, güvenlik noktası yapımı, çevre düzeni ve giriş saha betonunun yapılması işlemlerini de belediye olarak biz yaptık. 10 yıl koltuğunda oturup yönetemedikleri belediyeyi şimdi biz hizmet eder hale getirdik. 10 yıl hizmetsizliğe mahkûm ettikleri Bergama, şimdi bizim yönetimimizde şaha kalktı. Elinizi tutan mı vardı? 10 yıl içinde kamyon ve tır garajını yapsaydınız, açsaydınız” diye konuştu.

“Yaptıkları yolun açılışını yapabilirler”

Bergama Belediyesinin yıllardır çözülemeyen sorunları çözmesi sonucu kamyon ve tır garajının açıldığını belirten Başkan Koştu, şöyle konuştu: “İzmir Büyükşehir Belediyesi, komşu ilçemiz Dikili’nin dört bir köşesine kadar yaptığı, Bergama’mızın şehir içerisinde sorumlu olduğu ana arterlerde yapmadığı asfaltı, kamyon ve tır garajımız için teveccüh göstermiş de yapmış oldu. Biz de yol açılışı yapmadık. Garaj açılışı yaptık. Garaja gidip boy boy fotoğraf çektirenler, 10 yıl Bergama’yı hizmetsizliğe mahkûm edenler çok hevesli ise yaptıkları yolun açılışını yapabilirler.”

“Geçmişten kalan bir bakiye yönetim”

2019 yılında göreve geldiklerinde yolları çamur içerisinde bir Bergama olduğunu kaydeden Başkan Koştu, “Doğalgazın hemşehrilerimizin kullanmasının önünü tıkamaya çalışan bir belediye yönetimi vardı. Eski şehir stadyumu için bir proje üretemeyip karşısında bulunan şehrimizin en gözde yerini beton kütlesine dönüştüren bir beceriksiz vardı. Öyle işlevsiz bir kültür merkezi yapmış ki; her yağmur yağdığında sular altında kaldı. Bergama’ya bunu layık gören, Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemize de sahip çıkmaya çalışan geçmişten kalan bir bakiye yönetim vardı” ifadelerini kullandı.

"Laf değil, hizmet üretiyoruz"

Laf değil, hizmet ürettiklerini söyleyen Başkan Koştu, sözlerini şöyle tamamladı: “İlk günden Bergama’mız yararına her konunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu sözümüzü ekonomik kazanımlardan şehrimizin sosyal yaşamına; serbest bölgeden organize sanayi bölgesine; Millet Bahçesi’nden Zeytinpark’a; doğalgazdan toplu sosyal konutlarına; ana arterlerinin sıcak asfalt ile kaplanmasından modern aydınlatma ve kaldırımlara; KYK öğrenci yurdundan yeni şehir stadyumu ve gençlik merkezine; Selinos Antik Kanal projemizden, restorasyon çalışmalarına kadar birçok alanda yerine getirmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyenin dört duvarı arasında 10 yıl vakit geçiren, aynı siyasi parti ve yönetim anlayışında olmalarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere hiçbir kurum ve kuruluş ile işbirliği yapamayan, kolektif çalışmanın ne olduğunu bilmeden, halkın içine çıkmadan Bergama’yı karanlığa sokanların hayal edemediği hizmetlerle biz hemşehrilerimizin taleplerini yerine getiriyoruz.”