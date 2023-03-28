İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bergama’ya taşımayı planladığı çöp tesisi için ÇED süreci Halk Bilgilendirme Toplantısı iptal edildi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bergama’ya çöp taşıması yönündeki çalışmaları, İl Tarım Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü ile ÇED süreci Halk Bilgilendirme Toplantısı iptal edildi. Karar Bergama’da sevinç ile karşılanırken, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Koştu, “Zaten İzmir’in çöpünü Bergama’ya kabul etmemiz mümkün değildi. Sert bir şekilde buna karşı çıkacağımızı daha önce açıklamıştık. Sürecin yakından takipçisiyiz. Karar yerindedir” dedi.

“Bergama’ya metropolün çöpünün layık görülmesini kabul etmiyoruz”

Harmandalı çöplük alanın dolması üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 110 kilometre öteden Bergama’ya çöp taşıması yönündeki çalışmalarına ilk andan itibaren sert bir şekilde karşı çıkan Başkan Koştu, “Bu proje için yanlıştan dönülmesi adına olumlu bir karar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlatılan ÇED süreci Halkı Bilgilendirme Toplantısını iptal kararı zaten olması gerekendi. Tüm hemşehrilerim gibi bende toplantının iptal edilmesini memnuniyetle karşıladım. Biz zaten belediye olarak metropolün çöpünü kadim şehrimiz Bergama’ya asla kabul etmeyeceğimizi, gerekirse eylemler yapacağımızı, hemşehrilerimiz ile birlikte karşı çıkacağımızı açıklamıştık. Geldiğimiz noktada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, İl Tarım Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü üzerine toplantı için iptal kararı alması yanlıştan dönülmesi adına bir başlangıç olacaktır. Baştan beri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu planlamasının yanlış olduğunu söylemiştik. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu proje başından beri yanlış”

Büyükşehir Belediyesi’nin metropolün çöpünü Bergama’ya layık görmesi ve planlamalarını bu yönde yapmasının başından beri yanlış olduğuna yaptığı açıklamasında işaret eden Koştu, “Olması gereken bu çalışmanın yeniden gözden geçirilmesidir. Yanlıştan dönülmesidir. Daha öncede Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’e de çağrıda bulunarak, bu projeden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Sayın Soyer’in UNESCO Dünya Mirası Bergama’mıza İzmir’in çöpünü layık görmesini asla kabul etmeyeceğimizi söylemiştik. Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova ilçelerine ait çöplerin ilçemiz Düzenli Katı Atık Tesisi’ne taşınması projesi ilçemizde infial ile karşılanmıştı. Bizde Belediye olarak resmi yazımızla olumsuz görüş bildirmiştik. Asla metropolün çöpünün Bergama’ya gelmesini istemiyoruz. Tarihi kadim şehrimiz Bergama, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde. Tarihi ilçemize 110 kilometreden karayolu ile suları akıtıla akıtıla çöplerin getirilmesi olacak iş değil. Biz Bergama olarak Büyükşehir Belediyesi’nden ilçemize çöp taşımasını değil, hizmet etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.