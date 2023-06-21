Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin vefat eden teyzesi Hatice Ulusoy, kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin vefat eden teyzesi Hatice Ulusoy için Safranbolu Merkez Camii’nde tören düzenlendi.
Törene Ulusoy’un yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulusoy’un naaşı Safranbolu Aile Mezarlığında toprağa verildi.