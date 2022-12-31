Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Elif Köse, yayımladığı mesajda yeni yılın tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Safranbolu Belediyesi olarak verimli çalışmalarla dolu bir yılı geride bıraktıklarına dikkat çeken Başkan Köse, 2023’te daha birçok proje ile vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Başkan Köse mesajında, “2022’yi karşılarken, ‘Safranbolu’muz için güzel gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olacağına inanıyorum.’ demiştim. Çok şükür ki Safranbolu’muz için güzellikler getirecek çalışmalar yaptık. Birkaç örnek verecek olursak: Kaya Erdem Caddesi’ndeki ve Asmaaltı Sokak’taki sokak sağlıklaştırma, Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi, Engelsiz Kafe, Aktif Yaş Alma Merkezi, Sosyal Tesis, Kadın Danışma Merkezi, koruluklar, parklar vs... 2023’te de bunların üzerine katarak hizmete devam edeceğiz. Bu sene temelini atarak tamamladığımız işlerin yanında, önümüzdeki yıl tamamlanacak olanlar da oldu. Onlarla birlikte göze daha hoş görünecek ve vatandaşlarımıza daha faydalı icraat yapacağız. Üretmeyi ve üreticiyi desteklemeyi, vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların taleplerini dinlemeyi sürdüreceğiz. Yeni yılın size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Sevgilerimle” ifadelerine yer verdi.