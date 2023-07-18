Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu halkı ile bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.

15 Temmuz Mahallesi’nde gerçekleşen toplantıda vatandaşların, talep istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Köse, taleplerin karşılanması talimatını verdi. Göreve geldikleri ilk günden bu yana vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yaptıklarını ifade eden Köse, "Her zaman ifade ettiğim gibi Safranbolu gibi güzel bir kentte belediye başkanlığı yapmaktan, halkımıza hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Ellerinden geldiğince halka iç içe olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Köse, "Toplantılarda karşılıklı istişare etme fırsatı buluyoruz. Müdürlerimizin hazır bulunmaları, talebin gerçekleşmesini de hızlandırıyor. Tabii ki çocuklar ve gençler, toplantılarımızın baş tacı. Onları çok seviyorum. Zaten en büyük amacım da gelecek kuşaklara çok daha yaşanılır bir Safranbolu bırakmak. Bu vesile ile gösterdikleri ilgi ve sevgiden ötürü tüm mahalle halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.