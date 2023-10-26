Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyenin özel tasarım parklarına ilave olarak başlatılan Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi üzerinde yapımı süren park alanında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu halkının kullanıma açılan ve konsept park olarak tasarlanan Çankaya, Babasultan, İbrahim Ayhan, Hüseyin Karataş parklarına ilave olarak başlatılan Esentepe Mahallesi’ndeki park projesinin tüm hızıyla sürdüğü belirtildi. İncekeya Caddesi üzerinde yapımı devam eden proje çalışmalarında ilk olarak alanda bulunan trafonun etrafına taş duvar yapılarak güvenli bir alan oluşturulduğu ve sınırları ayrıldığı aktarılan açıklamada, "Ardından parkta yer alacak yürüyüş yolları, oturma alanları ve salıncaklar için ayrılan bölümler bordür çekilerek belirlendi ve iç kısımlarına toprak dolduruldu. Çocukları ve ailelerin güvenle vakit geçirebileceği parkta çoğu Belediye’nin dışarıdan temin ettiği fakat Safranbolu Belediyesi’nin kendi imkânları ile şantiyesinde ürettiği desenli asfalt kaldırımı da kullanılıyor" denildi.

Açıklamada, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından çalışmaları devam eden parka giderek incelemelerde bulunduğu, alanda şu ana kadar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldığı kaydedildi.