Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Milli Yas sebebi ile ertelenen Muhtarlar Günü’ne özel kutlama yemeğini Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde organize etti.

Köy ve merkez mahalle muhtarlarının katılımı ile düzenlenen programda konuşan Başkan Köse, ‘’Muhtarlarımızla hemen hemen her ay toplanarak istişarelerde bulunduk ve olumlu sonuçlarını hep birlikte gördük. Sizler de görev alanlarınızda birer Belediye Başkanı’sınız aslında. Her birinizin gününü kutluyor, bundan sonra da çalışmalarınızda başarılar diliyorum’’ dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü’ne özel düzenlenmesi planlanan kutlama programı Türkiye’de ilan edilen 3 günlük Milli Yas sebebi ile ertelenmişti. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse dün akşam saatlerinde Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Muhtarlar Günü’ne özel düzenlenen yemekte muhtarlar ile bir araya geldi.

Düzenlenen programa Safranbolu Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Yavuz, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Ragıp Tunç ile Safranbolu muhtarları yoğun katılım sağladı. Safranbolu Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Yavuz, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Ragıp Tunç yaptıkları konuşmalarda Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından organize edilen kutlama yemeği sebebi ile teşekkürlerini iletti. Başkan Köse ise yaptığı konuşmada ise, ‘’Muhtarlarımızla hemen hemen her ay toplanarak istişarelerde bulunduk ve olumlu sonuçlarını hep birlikte gördük. Sizler de görev alanlarınızda birer Belediye Başkanı’sınız aslında. Her birinizin gününü kutluyor, bundan sonra da çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Program Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından Safranbolu’daki tüm muhtarlar için hazırlanan özel hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.