Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevindeki miniklerle kreşin bahçesine domates ve biber fidesi dikti.

Safranbolu’nun yeşil varlığını korumak ve artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Köse, "Gündüz çocuk bakımevinde sık sık bu tür etkinlikler yapıyoruz. Kısa süre önce fidan dikimi gerçekleştirmiştik. Şimdi de domates ve biber fidelerini toprakla buluşturduk. Çevre bilincini çocuk yaşlarda kazandırmak büyük önem taşıyor. Bizler de çocuklarımızın daha temiz havada büyümeleri için hem ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz, hem de kendi üretimimiz olan çeşitli sebzeleri çok daha organik ortamlarda yetiştirerek geleceğe taşıyacağız" dedi.