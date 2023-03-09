Mamak Belediye Başkanı Murat Köse aile merkezi öğreticilerinin ve kursiyerlerinin kadınlar gününü kutladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse aile merkezi öğreticilerinin ve kursiyerlerinin kadınlar gününü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mamak’ta da kutlandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 19 aile merkezini ziyaret ederek kadınların gününü kutladı. Mamak Belediyesinin kadın müdürleri ile birlikte ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Murat Köse, karanfil dağıtarak kadınlara iyi dileklerini iletti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak tüm kadınların gününü kutladı. Başkan Murat Köse, “Deprem felaketinde de gördük ki kadınlarımız toparlayıcı bir güce sahip. Tüm zorlukları aşmamızda bizlere yol arkadaşı olan, yaşadığımız büyük depremin etkilerini de koca yürekleri ile onaracak ve toplumuzun ayakta kalmasını sağlayacak olan, varlıkları ile hayatımıza güzellikler ve değer katan tüm Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Deprem bölgelerinde hayatını kaybeden annelerimize, kardeşlerimize ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.