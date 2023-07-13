Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Babasultan, Emek ve Barış Mahallesi’nde yapılan parklarda ve meydan halk masası arkasındaki çalışmayı yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Köse, Safranbolu’ya yakışan parkların yapımına devam ettiklerini söyledi. "7 Mahalleye 7 Park" Projesi çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Köse, hizmete açılan Hüseyin Karataş ve Çankaya parklarının ardından Babasultan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve çok yakında açılışı yapılacak olan İbrahim Ayhan Parkının da muhteşem Tarihi Çarşı manzarasıyla hizmete alınacağını ifade etti. Köse, "7 Mahalleye 7 Park Projemiz kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanlarımız da kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Safranbolu Belediyesi olarak halkımıza en güzel, en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde var gücümüzle çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışma ve projelerde bizlerden destek ve dualarını esirgemeyen değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.