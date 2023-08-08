Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmeye devam ediyor.

Yeni Çarşı’da kahvehaneleri ziyaret eden Başkan Köse vatandaşlarla çay içip istişarelerde bulundu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ‘kendim için değil kentim için’ sloganı ile yaptığı çalışmalarında arta kalan her zamanı esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmek için ayırmaya devam ediyor. Köse, Yeni Çarşı esnafını ziyaret ettiği esnada vatandaşların çay içme teklifini geri çevirmedi ve halkın görüş ve önerilerini dinleyerek, soru ve sorunlarına cevap bulmaya çalıştı.

Köse, ‘’Bu ziyaretlerle amacımız halkımızın sorunlarını yerinde tespit etmek’’

Yapılan hizmetlerin yanı sıra fırsat bulduğu her anda vatandaşları, esnafları ziyaret etmekten, onlarla çay içip sohbet etmekten keyif aldığını belirten Başkan Köse, ‘’Esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ettiğimizde, vatandaşlarımızla bire bir sohbet ettiğimizde keyif alıyoruz. Amacımız esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit etmek’’ dedi.

Başkan Köse, vatandaşlarla çektirdiği hatıra fotoğraflarının ardından ziyaretlerine kaldığı yerden devam ederek esnaflara hayırlı işler dileklerini iletti.