Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, “Filistin Gazze başta olmak üzere, Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Sudan’da, Somali’de dünyanın neresinde zulüm gören bir Müslüman kardeşim varsa yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Büyükorhan Cuma Cami’nin minaresinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Büyükorhan Kaymakam Vekili Ramazan Kıyak başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, “El ve gönül birliği ile biz Büyükorhan’ımıza nice hizmetleri hep birlikte kazandıracağız. Bugün bu hizmetlerimizi hayırsever ağabeylerimiz ve ablalarımız sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bu camimizin iç, dış kaplaması, minaresinin yapımı hayırsever kardeşlerimizin sayesinde ilerliyor. Hacı Hüseyin Öztürk ağabey ve Yaşar hocamız birlikte takip ediyorlar. Bizler ise her türlü makine, ekipman ve personel desteği ile her zaman yanlarında olacağız” dedi.

“Yaklaşık 400 yıla yakın bir süredir buralarda ibadet ediliyor” diyen Korkmaz, “Bu beldenin çok güzel bir hikâyesi var; bu mekân kurulduğu günden beri hiçbir Cuma vaktinde, bir Allah dostu gelmeden geçirmemiş. Bugün burada bir minare yapıyoruz. Gerçekten ülkemiz ve dünyamız çok karanlık bir tünelden geçiyor. Yaşananları hepiniz biliyorsunuz. Allah Filistin ve Gazze başta olmak üzere, Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Sudan’da, Somali’de dünyanın neresinde zulüm gören bir Müslüman kardeşim varsa yar ve yardımcısı olsun. Bizler sıcak yataklarımızdan çıktık Cuma Pazarı’mıza geldik. Kardeşlerim bugün 6 milyonluk bir terör örgütünün dünyaya kan ve gözyaşı verdiği bir gündeyiz. Müslümanlar olarak rahatsız mıyız? Son derece rahatsızız. Kanımıza dokunmuyor mu? Son derece dokunuyor. İsrail Başbakanı çıkıyor, ‘Mehdi gelecek biz ona göre yaşıyoruz, Mehdi’nin işini kolaylaştıralım’ diyor. Herkes inancının gereğini yapabiliyor. Biz hariç. Kur’an-ı Kerim bize bunları anlatıyor. Hristiyanları, Müslümanları, Medusileri hepsini anlatıyor da, biz anlamıyoruz. Hristiyanlar, Yahudiler Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığı gibi ama maalesef Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığı gibi değiller. Bize muasır medeniyetler diye öğrettikleri sözde dünyanın medeni başkanları çıkıp diyor ki, ‘Hastanelerde bunları tedavi etmeye gerek yok, infaz edin” Bunu bir Sağlık Bakanı diyebiliyor. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı çıkıp diyor ki, ‘Ateşkes isteyemeyiz’ Daha ne kadar çocuk ölmesi gerekiyor. Bir kere daha gördük ki bu dünyada demokrasi, medeniyet dedikleri her şeyin boş olduğunu. Bu dünyada iki şeyin mücadelesi vardır, birisi hak, biri batıldır. Şunu hiçbir zaman unutmayın, sizinde tuttuğunuz yollar bu iki anayoldan birisine çıkar. Rabbim birliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Büyükorhan Kaymakam Vekili Ramazan Kıyak da yapılan hizmetleri hayırlı olmasını temenni ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Minare temel atma töreni dualarla gerçekleştirildi. Duaların ardından yemek ikramı ile program sona erdi.