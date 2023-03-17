DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, düzenlenen panelde yaptığı konuşmada “Depremleri engelleme şansımız yok ama tedbir alma olanağımız var” dedi.

Cumayeri Belediye tarafından ilçede ‘Binanız depreme hazır mı?’ konulu panal düzenlendi. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe müteahhitler, mühendisler, mimarlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Depremle ilgili olarak herkesin kendince tedbir alması gerektiğini söyleyen Başkan Mustafa Koloğlu, “Deprem konusunda Cumayeri ve Düzce olarak tecrübeliyiz. 1999 yılında yaşamış olduğumuz hem 17 Ağustos Kocaeli, 12 Kasım Düzce depremi ayrıca 23 Kasım 2022’de yaşamış olduğumuz fakat Kahramanmaraş depremini görünce söylemeye bile utandığımız 5.9’luk depremleri yaşadık. Kahramanmaraş depremi herkesin kendi noktasında bir değerlendirme yapmasını sağladı. Bölgeyi gezip gören biri olarak, orada yıkılmış bir binada vefat eden 10’larca vatandaşımızın olduğunu görünce, bu binanın ruhsatının altına imzayı ben atmış olsaydım, bu vicdan azabı ile nasıl yaşayacağımı düşündüm. Depremleri engelleme şansımız yok ama tedbir alma olanağımız var. Herkes kendince tedbirlerini alarak bu durumdan minimum hasar ile atlatmamız gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

“İlçemizin geleceğini inşa etmek adına ilk adımları atıyoruz” diyen Mustafa Koloğlu, konuşmasına şöyle devam etti; “Cumayeri Belediyesi olarak bugün burada ilçemizin geleceğini inşa etmek adına ilk adımımızı atıyoruz. Hocalarımız ile ilçemizin jeofizik yapısı olsun, bina yapıları olsun bir çalışma başlatıyoruz. İnşallah Cumayeri bu çalışmalar ile daha düzenli, daha güvenilir ve yaşanabilir bir şehir olacaktır.’’

Panele katılan alanında uzman kişiler birer konuşma yaptılar. Program soru cevap bölümü ile son buldu.