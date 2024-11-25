Belediyelerin kreş açmasını engelleyen karara bir tepki de Menteşe Belediyesi’nden geldi.

Başkan Köksal, CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışı gereği Türkiye genelinde dar gelirli ailelerin çocuklarına hizmet veren 650 kreş bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Kreşler, evde yeterince beslenemeyen çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini, eşit ve adil eğitim almasını sağlayan aynı zamanda çocuklarımızı sosyalleştiren ve okul öncesi eğitime hazırlayan kurumlardır. Kreşlerin kapatılması kararı, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına sunulan temel hizmetlere zarar verecektir. CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışı gereği kamu yararı adına yürüttükleri kreşlere yönelik bu kapatma kararı tamamen politik bir yaklaşımdır"

Kadınlara yönelik ekonomik özgürlük sağlayacak kreş projeleri için çalışmalara başlayacaklarını belirten Köksal, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Her ne kadar bu tür kısıtlamalar, yasaklamalar ve tasarruf tedbirleri kreş yapımının önüne geçmeye çalışsa da, biz hayırseverlerimizin desteği ve sponsorluk anlaşmalarıyla bu sorunu aşacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda, Menteşe’de dar gelirli ailelerimizin çocuklarına yönelik bir kreş açma girişimine başladığımızı büyük bir mutlulukla halkımızla paylaşmak istiyorum"

Başkan Köksal, bu projelerin toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretme kararlılığıyla sürdürüleceğini ifade etti.