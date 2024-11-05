Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) temel ilkelerini temsil eden 6 okunun isimlerini sayamaması sosyal medyada ilginç yorumları da beraberinde getirdi.

Başkan Köksal, DEM Partili belediyelere kayyum atamasının yapılması ile ilgili bir televizyon kanalında yapılan ve canlı yayınlanan programa katıldı. Programda CHP’nin İstanbul Esenyurt’ta gerçekleştirdiği mitinge katılmama nedeni sorulduğunda yanı başında duran metne bakarak konuşmaya başlayan Başkan Köksal, “Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli. Devletçiyim ve devletçilik anlayışım asla partizanlık değildir” sözlerini söylediği esnada ardından konuşmasını CHP’nin 6 okunda belirtilen ilkelerle devam etmek istedi.

Başkan Köksal, “Çizgim belli 6 ok çizgisi, devletçilik, devrimcilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık” dedikten sonra son ilkeyi söyleyemeyince gülümseyerek “özür dilerim, çok heyecanlıyım” dedi. Bunun üzerine stüdyodakiler de ilkeleri tamamlamaya çalıştı. Köksal’ın bu konuşması ise sosyal medya da ilginç yorumlara neden oldu.

Öte yandan, CHP’nin 6 oku ise cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, milliyetçilik, devletçilik ve devrimcilik ilkelerini temsil ediyor.