Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, dün sabaha karşı Gökova körfezi Turnalı bölgesinde başlayan ve Kıran Mahallesi istikametine dik yamaçlarda ilerleyen yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Dün geceden beri yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışmalarına katılan bölgedeki ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Köksal, bölge halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Köksal, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Yangın Kıran Mahallesi’ndeki dik yamaçlarda devam ediyor. Bölgedeki yangının dik ve sarp kayalıklarda devam etmesi nedeniyle karadan müdahale zorlaşıyor. Havadan yapılan müdahaleler bu süreçte daha etkili oluyor. Kıran bal ormanlarımızı tehdit eden yangın söndürme çalışmalarına Menteşe ve Büyükşehir Belediyemizin ekipleri de destek vermeye devam ediyor. Dün geceden beri bölgede çalışmalara katılan ekiplerimiz su tankerleriyle su takviyelerinde bulunuyorlar. Temennimiz bölgedeki yangınların bir an önce kontrol altına alınıp söndürülmesi” dedi.