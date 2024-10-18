Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal; "Doğu ve batı yönünde kontrol sağlandı” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Gökova Turnalı mevkiinde 03.30 sıralarında çıkan orman yangınlarına yapılan müdahaleyi yerinde incelemek üzere sabahın erken saatlerinde yangın bölgesine gitti. Bölgede yapılan söndürme çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Köksal, evleri yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Menteşe Belediyesi’ne bağlı 4 su tankeri ve personeller, yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ederken, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Köksal; "Dünden bu yana Muğla’mızın birçok noktasında yangınlar çıktı. Sabaha karşı 3.30’da Menteşe ilçemiz Turnalı bölgesinde yerleşim alanına çok yakın noktadan çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı dağlık bölgeye doğru. Doğu ve batı yönünde kontrol sağlandı şuanda. Evleri zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bir daha bu yangınların yaşanmamasını diliyorum. Bütün ekiplere sahadaki kolaylıklar diliyorum" dedi.